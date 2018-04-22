Doğu eksiyi gördü!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır'da 6, Tunceli'de 5, Erzincan'da 2, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Kars'ta 2 ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü.

Günün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli ve Erzincan'da 21, Iğdır'da 15, Erzurum, Ağrı ve Kars'ta 13 ve Ardahan'da 11 derece olması bekleniyor.