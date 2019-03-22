0553 313 94 23

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi "Göbeklitepe" temasıyla düzenlenecek

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin:"Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin önemli bir ayağının Şanlıurfa'da Göbeklitepe temasıyla yapılacak olması bizim için büyük bir kazanım"

22 Mart 2019 Cuma 16:36
Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi "Göbeklitepe" temasıyla düzenlenecek

ŞANLIURFA (AA) - Dünyanın birçok yerinden amatör ve profesyonel ralli tutkunlarının katıldığı Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin 14'üncüsü, 27-29 Mayıs'ta "Göbeklitepe" temasıyla düzenlenecek.

Turizm Geliştirme AŞ ile Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği arasında, Şanlıurfa Valiliği Toplantı Salonu'nda iş birliği protokolü imzalandı.

Vali Abdullah Erin, burada yaptığı konuşmada, turizmin geliştirilmesi konusunda kentteki bütün kurumlarla ciddi adımlar attıklarını söyledi.

Kenti özellikle uluslararası alanda tanıtmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Erin, bu çalışmalar için ciddi yatırımlar da yaptıklarını dile getirdi.

Vali Erin, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle turizmde büyük bir fırsat yakaladıklarını ifade ederek, "Bu yıl düzenleyeceğimiz etkinliklerin özellikle uluslararası düzeyde olmasına dikkat ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de çok benimsediğimiz Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi. İnşallah Şanlıurfa'ya ayrı bir renk katacak. Bu etkinlik özellikle sahip olduğumuz başta Göbeklitepe olmak üzere tarihi ve turistik mekanların tanıtımına katkı sağlayacak. Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin önemli bir ayağının, Şanlıurfa'da 'Göbeklitepe' temasıyla yapılacak olması bizim için büyük bir kazanım." ifadelerini kullandı.

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin de ralliyi geçen yıl Çanakkale'de gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Rallinin büyük bir geri dönüşümü olduğunu belirten Serin, şöyle devam etti:

"Bu çalışmamız Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Yarışmacıların yüzde 90'ı yabancı. Önemli olan gelen yabancı sporcuların ülkelerine gönüllü turizm elçisi olarak dönmeleri. Bu çok önemli. Çoğu zaman ön yargıyla geliyorlar. Bazı konularda kafalarında soru işareti oluyor. Türkiye'nin sadece Antalya, İstanbul, Bodrum veya Marmaris'ten ibaret olmadığını gösteriyor, Anadolu'nun zenginliklerini, tarihi ve turizm alanlarını ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bu da saha çalışmasıyla gerçekleştirilecek. Biz yarışmacılarımıza Göbeklitepe ile ilgili ödevler verdik. Örneğin bir Göbeklitepe videosu çekerek sosyal medyada paylaşmalarını istedik. Beğenilen videoya da ödül verme gibi çalışmalar planlıyoruz. Diğer yandan Göbeklitepe ve buradaki tarihi mekanları çekip sosyal medya hesaplarından paylaşmalarını istiyoruz."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise kentin büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacağını kaydederek, etkinliğin kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Bu yıl "Göbeklitepe" temasıyla 12 ülkede gerçekleştirilecek ralliye katılacak 120 araç Göbeklitepe logosunu kullanacak, bir aracın dış yüzeyine ise Göbeklitepe fotoğraflarıyla giydirme yapılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:36
  1. Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi
  2. Protokol imza töreni
  3. Şanlıurfa Valiliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas Tava deresi suyuna kavuştu
    1. Sivas Tava deresi suyuna kavuştu
    2. Antalya’da ücretsiz toplu ulaşım..
    3. Sıfır km ve 2’nci el araçlarda test..
    4. Golan tepeleri nerededir? Golan..
    5. "Son 3 yıldır sualtında başarılara..
    6. Ukrayna’da bombalı eylem son anda..
    7. Yıldırım'dan ‘’Her İstanbulluya bir..
    8. İstanbul'u kana bulayacaklardı!..
    9. Fransa'da Sarı Yelekliler için şok..
    10. Yıldırım, kadın kolları üyeleriyle bir..
    11. 7. Uluslararası Filistin Maratonu
    12. Karaman’da uyuşturucu haptan 2 şahsa..
    13. Uyuşturucuyla yakalanan zanlı..
    14. Sevgi yürüyüşü yapan Yıldırım’a büyük..
    15. BBP’li Ürgüp: "Beni tercih edenleri..
    16. Sarı Yeleklilere Champs-Elysees’de..
    17. İstanbul'da terör örgütü PKK'ya..
    18. İsveç'te halk Cuma namazı nöbeti tuttu
    19. Uyuşturucu ile mücadele eğitimi
    20. Vali Köşger’den 2 engelli sporcuya..
    21. 6’ıncı tiyatro günleri “Rumuz..
    22. Isparta Belediyesi’nden Nevruz Bayramı..
    23. Sıfır Atık Çalıştayı başladı
    24. AK Parti'nin Konya mitingi
    25. ATSO’dan 150 bin yeni istihdam sözü
    26. Fethiye uyuşturucu operasyonu: 1..
    27. Afyonkarahisar’da 97 kilo esrar ele..
    28. İsrail'de "Purim Bayramı" kutlanıyor
    29. Bursaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    30. "Her İstanbullunun bir dikili ağacı..
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev