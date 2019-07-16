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Doğu Avrupa’da ’Sarı Melek’ kılığında dolandırıcılar kol geziyorlar

Doğu Avrupa’da kendilerine ’Sarı Melek’ süsü vererek çekici hizmeti ve servis işlemleri için sürücülerinden yüklü miktarda para alan sahte yol yardım ekiplerine karşı vatandaşlar uyarıldı.

16 Temmuz 2019 Salı 14:39
Doğu Avrupa’da ’Sarı Melek’ kılığında dolandırıcılar kol geziyorlar

Doğu Avrupa’da kendilerine ’Sarı Melek’ süsü vererek çekici hizmeti ve servis işlemleri için sürücülerinden yüklü miktarda para alan sahte yol yardım ekiplerine karşı vatandaşlar uyarıldı.



ADAC Versicherung AG sigorta şirketi, kendilerine ’Sarı Melek’ süsü vererek çekici hizmeti ve bazen tamamen gereksiz olan servis işlemleri için otomobil sürücülerinden yüklü miktarda para alan sahte yol yardım ekiplerine karşı uyardı. Dolandırıcılar Macaristan ve Sırbistan dışında artık gittikçe artarken; Bulgaristan, Hırvatistan ve Slovenya’da da faaliyet göstermeye başladıkları açıklandı. Ayrıca Slovakya, Litvanya ve Polonya ülkelerinde de benzer olaylar görüldüğü kaydedildi.


Dolandırıcılar, tatilcileri tuzağa düşürmek amacıyla ADAC yol yardım ekipleri ile aynı veya benzer renk ve tasarımda ya da üzerinde ADAC logosu bulunan araçlar kullandığı belirtilirken; personelleri de ADAC yol yardım ekibinin kılığına girdiği bildirildi.



ADAC’tan konu ile ilgili yapılan açıklamada; "Dış ülkelerde (Almanya dışında) ADAC’ın kendi yol yardım filosu bulunmadığı gibi, o ülkelerdeki yetkili hizmet sağlayıcılarımızın gerek araçlarında gerekse oto servislerinde ADAC ibare ve logolarını kullanmaları yasaktır. Bunun tek bir istisnası var: Kuzey İtalya’da bir ’Sarı Melek’ yıl boyunca ADAC acil yardım hattı adına yol yardım ekibi olarak görev yapıyor. Bu nedenle ADAC Plus üyeleri Almanya dışında bir yerde yolda kaldığınız zaman kesinlikle yurtdışı acil yardım hattımızı aramanız gerekir. Yardım hattı çalışanlarımız, bulunduğunuz yerde bir yol yardım ekibi veya çekici hizmeti ayarlayacaktır. Sahici yol yardım ekibi, yolda kalmış üyemizin üyelik bilgilerine sahiptir ya da tereddüt halinde bu bilgilere resmen erişerek gerçekten ADAC adına faaliyet gösterdiğini kanıtlayabilir.


Birçok dolandırıcı, kendilerini kolayca ele veren bir taktiği izlerler: Otoyol kenarında pusuya yatıp bir arızadan hemen sonra hizmetlerini sunmak üzere yardım arayanların yanında beliriverirler. Bu suç çeteleri araçlarında telefon sinyalini bozarak cep telefonunun çekmemesini sağlayan düzenekler bulundurduklarından, ADAC Plus üyelerinin yurtdışı acil yardım hattıyla bağlantı kurmaları mümkün görülmeyebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya olan üyelerimizin, önce araçlarını kilitlemeleri, sonra birkaç metre uzaklaşmaları ve oradan tekrar ADAC yurtdışı acil yardım hattını aramaları tavsiye edilir. ADAC Versicherung AG olarak dolandırıcıların kimliğini öğrenebilmemiz durumunda, örneğin ilgili araçların plakalarını çektiğiniz fotoğraflar yardımıyla, o ülkedeki kardeş otomobil kulübünün desteğiyle her zaman bu eylemlerden vazgeçmeleri için hukuki yollara başvururuz. Ancak sadece mağdurların kendileri dolandırıcılıktan dolayı suç duyurusunda bulunabilir" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:39
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