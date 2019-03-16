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Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ uyarısı

Meteoroloji 14.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:46
Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimeleri ve çığ tehlikesi beklendiği uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, zaman zaman karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, yağışların Hakkâri, Bitlis çevrelerinde yoğun geçeceği tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgârın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van 1 ve Muş 2,Bitlis eksi 2 ve Hakkâri’ de 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van 7, Hakkâri 3, Muş 3 ve Bitlis’te 2 derece olması beklenmektedir. Van Gölü çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu zaman zaman kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,75m, görüş: iyi, yağışta orta” denildi.



“Kar erimeleri ve çığ tehlikesi uyarısı”


Kar erimeleri ve çığ tehlikesi uyarısında buluna yetkililer, “Yağışların karla karışık yağmurlu olmasından dolayı, Muş çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimeleri ve çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:46
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