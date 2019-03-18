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Doğu Anadolu’daki 7 ile buzlanma ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 7 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunulurken, karla mücadele çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:05
Doğu Anadolu’daki 7 ile buzlanma ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 7 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunulurken, karla mücadele çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava sabah az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın gece ilk saatlerde Ağrı ve Iğdır’da hafif kar yağışlı olacak. Bölgede sabah ile gece saatlerinde sis ve pus ile buzlanma ve don bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Erzurum’da 10, Kars’ta 7, Ardahan’da 5, Iğdır ve Erzincan’da 3 derece ölçüldü. Kar kalınlıkları Ağrı’da 20, Erzurum’da 10, Ardahan ve Kars’ta 2 santimetre ölçüldü. Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzincan Ergan’da 180, Palandöken’de 116, Konaklı’da 96, Kars Sarıkamış’ta 84, Yalnızçam’da 11 santimetre kaydedildi.


Bölge genelinde buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara, dik ve eğimli yerlerde ise çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği yetkililerce ifade edildi. Bölgede kardan dolayı kapanan mahalle ve köy yolları birer birer açılırken karayolları ekipleri de yol genişletme çalışmasını sürdürüyor. Dün gece saatlerinde de kar ve tipi dolayısıyla Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde mahsur kalan minibüsteki 4’ü çocuk 9 yolcu da özel idare ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.



Ardahan-Şavşat karayolu ulaşıma açıldı


Kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı dün kapanan Ardahan’ı Artvin’e bağlayan Ardahan-Şavşat karayolunda ulaşım yeniden sağlandı. Karayolları ekipleri, dün akşam saatlerinde yoğun tipiden dolayı görüş mesafesinin düşmesi sonucu ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara mevkisinde karla mücadele çalışması yürüttü.


Bu sabah erken saatlerde başlatılan çalışmanın ardından karayolu ulaşıma açıldı. Karayolunda yoğun tipinin oluşturduğu buzlanmadan dolayı sürücülerin zincir takmaları istendi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:05
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