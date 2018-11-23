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Doğu Anadolu'da yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

23 Kasım 2018 Cuma 09:34
Doğu Anadolu'da yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği bekleniyor.

Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olması öngörülürken bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 1, Iğdır ve Erzincan'da 6 ve Kars'ta sıfırın altında 1 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklıkları Iğdır'da 11, Erzincan'da 9, Erzurum ile Kars'ta 6, Ağrı'da 5 ve Ardahan'da 4 derece ölçüldü.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Kars'taki Cıbıltepe'te 26, Erzincan'daki Ergan'da 11 ve Ardahan'daki Yalnızçam'da 3 santimetre ölçüldü.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 09:34
  1. Iğdır
  2. AGRI
  3. Ağrı
  4. Ardahan
  5. Erzincan
  6. Erzurum
  7. kar yağışı
  8. Kars
  9. Meteoroloji

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