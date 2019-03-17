Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece ile Erzurum’da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Erzincan, Erzurum’un kuzey ilçeleri ile Iğdır çevreleri yağmur diğer yerler ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan’da 1, Iğdır’da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzurum’da 7, Ağrı’da 3, Kars ve Ardahan’da 5 derece olarak ölçüldü. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır’da 14, Erzincan’da 8, Ağrı, Erzurum ve Ardahan’da 3, Kars’ta 4 derece olması bekleniyor.

Kent merkezlerindeki kar kalınlıkları Ağrı 20, Erzurum 11 ve Kars’ta 2, kayak merkezlerinde ise Erzurum Palandöken’de 117, Konaklı’da 87, Erzincan Ergan’da 180, Kars Sarıkamış’ta 79, Ardahan’daki Yalnızcam’da 12 santimetre olarak ölçüldü.

Bölge genelinde buzlanmanın yanı sıra don olayı ile sis ve pus hadisesi beklendiği ve ayrıca dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerektiği belirtildi.