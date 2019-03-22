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Doğu Anadolu'da soğuk hava

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 11 dereceyle Ağrı'da kaydedildi

22 Mart 2019 Cuma 09:29
Doğu Anadolu'da soğuk hava

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 11 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta ve kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 5, Erzincan'da sıfır, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Erzurum ile Kars'ta 6 ve Ağrı'da 11 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 15, Erzincan'da 13, Kars'ta 5, Erzurum'da 4, Ardahan'da 3 ve Ağrı'da 2 derece olması öngörülüyor.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:29
  1. Ağrı
  2. Ardahan
  3. Erzincan
  4. Erzurum
  5. ığdır
  6. Kars
  7. Meteoroloji
  8. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü

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