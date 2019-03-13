Doğu Anadolu'da soğuk hava Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Ağrı'da kaydedildi

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Ağrı'da ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı çok bulutlu, Erzincan çevresinin aralıklı sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Iğdır'da 6, Erzurum'da 2, Ardahan'da sıfır; sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1, Ağrı'da 4 derece kaydedildi. Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 15, Erzincan'da 12, Erzurum ve Kars'ta 6, Ardahan'da 5, Ağrı'da 4 derece olması öngörülüyor. Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanmanın yanı sıra don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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