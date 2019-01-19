Doğu Anadolu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 derece ile Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı bulutlu olması beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey yönlerden hafif kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 27, Ardahan'da 25, Erzurum ve Kars'ta 20, Erzincan'da 11, Tunceli'de 7 ve Iğdır'da 5 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıkları Iğdır'da 5, Tunceli'de 3, Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 11, Ardahan'da 7, Kars ve Erzurum'da 5 derece olması bekleniyor.

Kent merkezlerindeki kar kalınlıkları Ağrı ve Erzurum'da 26, Ardahan'da 18, Kars'ta 14, Erzincan'da 2, kayak merkezlerinde ise Erzurum Palandöken'de 99, Konaklı'da 76, Erzincan Ergan'da 88, Kars Sarıkamış'ta 87, Ardahan'daki Yalnızcam'da 28 santimetre olarak ölçüldü.

Bölge genelinde buzlanmanın yanı sıra don olayı ile sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların, sürücülerin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.