Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla yer yer sis görülecek.



Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif kuvvette esecek.



Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 7, Erzincan'da 2, Ağrı'da sıfır, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 2, Ardahan'da 5 ve Kars'ta 6 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 12, Erzincan'da 11, Ağrı'da 8, Erzurum ile Ardahan'da 6 ve Kars'ta 5 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Kars'taki Sarıkamış'ta 22, Erzincan'daki Ergan'da 10, Ardahan'daki Yalnızçam'da 3 santimetre ölçüldü.



Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkati ve tedbirli olmasını istedi.