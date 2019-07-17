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Doğu Anadolu’da sıcaklıklar mevsim normallerinde

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredecek.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:14
Doğu Anadolu’da sıcaklıklar mevsim normallerinde

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredecek.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ili ve kuzey kesimleri ile Ardahan il genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.


Gece en düşük hava sıcaklığı Kars’ta 11, Ağrı ve Erzurum’da 12, Ardahan’da 9, Erzincan ve Tunceli’de 18 ve Iğdır’da 20 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır’da 36, Erzincan’da 32, Tuncel ve Ağrı’da 30, Kars’ta 27, Erzurum’da 28 ve Ardahan’da 24 derece olacak.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:14
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