0553 313 94 23

Doğu Anadolu’da sıcaklık artıyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:02
Doğu Anadolu’da sıcaklık artıyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.


Gece en düşük hava sıcaklığı Kars’ta 13, Ağrı’da 15, Erzurum’da 14, Ardahan’da 11, Erzincan’da 16, Tunceli’de 15 ve Iğdır’da 23 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır’da 36, Erzincan’da 34, Tunceli ve Ağrı’da 35, Kars’ta 30, Erzurum’da 32 ve Ardahan’da 27 derece olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırıkkale’de trafik kazası: 5 yaralı
    1. Kırıkkale’de trafik kazası: 5 yaralı
    2. Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan..
    3. Doğu Anadolu’da sıcaklık artıyor
    4. Whatsapp mesajları ortaya çıktı…..
    5. Varis ağrıları için doğal ağrı kesici..
    6. ABD'nin kararı sonrası... Türkiye'den..
    7. GÜNCELLEME 2 - Adana'daki düğünde..
    8. Yeni görüntüler ortaya çıktı! Çolak'ın..
    9. Sürücülerin 'gişe' inadı feci şekilde..
    10. Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    11. Hürmüz gerilimine ilişkin ilk..
    12. Daha önce Kur'an-ı yakmıştı... Irkçı..
    13. Cezaevinden izinli çıktı sokak..
    14. Türkiye'de çölleşme tehdidi! Artık..
    15. Son dokunuş... Dinmeyen acı
    16. Suudi Arabistan onayı verdi... ABD..
    17. 2 milyonluk vurgun... Evlilik..
    18. Çin’deki gaz patlaması: 10 ölü, 19..
    19. 20.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    20. İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami..
    21. Asfalta yapışan keçiyi kurtarma..
    22. Arjantinli ünlü mimar Cesar Pelli..
    23. Başkent’te “sahte içki” operasyonu
    24. Kırmızı ışık ihlali kazaya neden..
    25. Trafik ışığına çarpan otomobil takla..
    26. Bahçelievler'de trafik kazası: 1 yaralı
    27. Fransız polisi Cezayirli Sporseverler..
    28. Adana'da silahlı saldırı: 3 yaralı
    29. Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada..
    30. Bitlis'teki terör saldırısı
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Tecavüzcü Erol Gülen CHP'li çıktı! Kemalist sol kesim sessizliğe büründü
    Tecavüzcü Erol Gülen CHP'li çıktı! Kemalist sol kesim sessizliğe büründü
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Türkiye kararının ardından ABD’de sıcak gelişme
    Türkiye kararının ardından ABD’de sıcak gelişme