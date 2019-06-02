Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars’ta 9, Ardahan’da 6, Erzurum ve Ağrı’da 10, Erzincan’da 19, Tunceli ve Iğdır’da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklarının Iğdır’da 34, Tunceli’de 30, Erzincan’da 32, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı’da 25 derece olması öngörülüyor.