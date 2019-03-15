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Doğu Anadolu'da kış

Van'da 25, Hakkari'de 64 ve Bitlis'te 2 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı

15 Mart 2019 Cuma 11:25
Doğu Anadolu'da kış

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Hakkari ve Bitlis'te kar nedeniyle 91 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Başkale'de 21, Gürpınar ilçesinde 4 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sorumluluk alanlarındaki tüm yolların açık olduğu belirtildi.

Hakkari'de kar nedeniyle 22 köy ve 42 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kar nedeniyle 2 köy yolunun ulaşıma kapandığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kurtkan, köy yollarında genişletme çalışmasının devam ettiğini bildirdi.



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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:25
  1. Bitlis
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