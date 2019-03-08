Doğu Anadolu'da kış

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis ve Muş'ta, kar ve tipi nedeniyle 216 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Bahçesaray'da 2, Başkale'de 29, Muradiye'de 6 ve Saray ilçesinde 5 mahallenin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sorumluluk alanlarındaki tüm yolların açık olduğu belirtildi.

- Bitlis ve Muş

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 34 köye ulaşım sağlanamadığı, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle il genelinde 140 köy yolunun ulaşıma kapandığı, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmasına başladığı bildirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.