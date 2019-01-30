Doğu Anadolu'da kış

AĞRI/ARDAHAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ağrı'da 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kentte önceki gece etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 92 köy yolunda ekiplerin karla mücadele çalışması yürüttüğü belirtildi.

Bugün sabah saatleri itibariyle 80 köy yolunun ulaşıma açıldığı aktarılan açıklamada, ulaşıma kapalı olan 12 köy yolunun da kısa sürede tekrar ulaşıma açılmasının planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, köy yollarında ekiplerin yol genişletme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını da sürdürdüğü kaydedildi.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise yağış nedeniyle kısmi olarak kapanan Cumaçay-Kağızman kara yolunun ekiplerin başarılı çalışmaları sonucu ulaşıma açıldığı belirtildi.

Şefliğin sorumluluk alanındaki diğer yollarda da yol genişletme çalışması yürütüldüğüne yer verilen açıklamada, bazı bölgelerde ise buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldığı bildirildi.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Ardahan'da ise özellikle gece soğuk havanın etkisini arttırmasıyla sis ve pus oluştu.

Soğuk ve pustan dolayı kentte kırağı, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.