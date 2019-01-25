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Doğu Anadolu'da kış

Van ve Muş'ta 51 yerleşim yerinin yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı

25 Ocak 2019 Cuma 10:33
Doğu Anadolu'da kış

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 51 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Başkale ilçesinde kapanan yolun açılması için çalışmaların devam ettiği vurgulanan açıklamada, ilçelerin kırsal alanlarında olumsuz hava koşullarının sürdüğü aktarıldı.

- Muş

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 50 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmeşah Şentürk, gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar nedeniyle 50 köy yolunun ulaşıma kapandığını aktardı.

Kapalı yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Şentürk, vatandaşları soğuk havaya karşı uyardı.

Belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Malazgirt ilçesinde de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizlerken, belediye ekipleri de karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 10:33
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