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Doğu Anadolu'da kış

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 501 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı

14 Ocak 2019 Pazartesi 10:53
Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 501 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 188 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri Bahçesaray'da 2, Başkale'de 15, Çatak'ta 118, Gevaş'ta 14 ve Gürpınar'daki 39 mahallede yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Hasköy-Mutki kara yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

- Muş

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 131 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Belediyenin karla mücadele ekipleri de kent merkezi ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarını yürütüyor.

- Bitlis

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 172 köy yolunun ulaşıma kapandığını, yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yoğun kar nedeniyle eğitime ara verilen kentte, belediye ekipleri de mahalle ve sokaklarda yolları açıyor.

Kara yolları ekipleri de trafikte aksamaların yaşanmaması için yollarda genişletme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.

- Hakkari

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Valilik'ten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 1 köy ve 2 mezra ile Yüksekova ilçesinde 3 köy ve 4 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı 10 yerleşim biriminin yolunun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 10:53
  1. Van
  2. Bitlis
  3. Hakkari
  4. Kapalı yol
  5. kış
  6. Muş
  7. van

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