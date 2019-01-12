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Doğu Anadolu'da kış

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 129 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı- Muş'ta soğuk hava nedeniyle motoru donan araçların altında ateş yakıldı

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:12
Doğu Anadolu'da kış

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 129 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 48 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri Bahçesaray'da 5, Başkale'de 11, Çatak'ta 8, Gevaş'ta 11 ve Gürpınar'daki 13 mahallede yol açma çalışması gerçekleştiriyor.

Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hasköy-Mutki kara yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

- Bitlis ve Hakkari

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 40 köy yolunun ulaşıma kapandığını, yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Belediye ekipleri de mahalle ve sokaklarda yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Hakkari'de 20 mezra ile 6 köye olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 1 köy ve 7 mezra, Yüksekova'da 3 köy ve 10 mezra, Şemdinli'de 2 köy ve 3 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

- Muş

Muş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 15 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Malazgirt ilçesinde kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle motoru donan araçların altında ateş yakıldı.

Ev ve iş yerlerinin çatısında boyu bir metreyi aşan buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağı tuttu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:12
  1. Bitlis
  2. Hakkari
  3. Kapalı yol
  4. kar
  5. Muş
  6. van

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