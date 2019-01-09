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Doğu Anadolu'da kış

Elazığ'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Elazığ-Diyarbakır kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor - Kar yağışı ve tipi dolaysıyla ulaşıma kapanan Bingöl-Elazığ, Bingöl-Muş, Bingöl-Diyarbakır, Bingöl-Karlıova yolları trafiğe açıldı- Elazığ ve Bingöl'de kapalı olan 617 köy yolunda ulaşım sağlanması için ekiplerin çalışması devam ediyor

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:25
Doğu Anadolu'da kış

ELAZIĞ/BİNGÖL (AA) - Yoğun kar yağışı ve tipi sonucu Elazığ ve Bingöl'de kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Elazığ'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan Elazığ-Diyarbakır kara yolunun açılması için ekipler çok sayıda araçla çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Trafik ekiplerince havaalanı kavşağından itibaren doğuya gitmek isteyen araçların geçişine izin verilmeyen yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yolda kalan vatandaşlar, yolun açılmasını bekliyor.

Öte yandan, ilde etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ve ilçelerdeki 336 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerce başlatılan çalışma sürüyor.

- Bingöl

Bingöl'de de dün gece yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına dolaysıyla kapanan Bingöl-Elazığ, Bingöl-Muş, Bingöl-Diyarbakır, Bingöl-Karlıova yolları ekiplerin yoğun çalışması sonucu trafiğe açıldı.

İl merkezi ve ilçelere bağlı kapalı olan 281 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Bu arada, Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yoğun kar dolaysıyla hasta olan bir kadın, hastaneye iş makinesi ile götürüldü.


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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:25
  1. Elazığ
  2. karayolları
  3. ulaşım

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