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Doğu Anadolu'da kış

Elazığ ve Bingöl'de 390 köy yolu ulaşıma kapandı

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:43
Doğu Anadolu'da kış

ELAZIĞ / BİNGÖL (AA) - Elazığ ve Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 390 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ'da, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilde etkisini sürdüren kar nedeniyle ilçelerden Maden'de 28, Kovancılar'da 26, Palu'da 24, Sivrice'de 22, Arıcak'ta 4, Karakoçan'da 3, Alacakaya'da 2 olmak üzere 109 köy yolu ulaşıma kapandı.

Köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerce başlatılan çalışma sürüyor.

- Bingöl

Bingöl'de de 281 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu yolların ulaşıma açılması için çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada da dün kar ve tipi nedeniyle kapanan Bingöl-Kiğı yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kar kalınlığını yer yer 2 metreye ulaştığı Ayanoğlu ve Kabayel köylerinde kapanan yollar, İl Özel İdaresi ekiplerinin 13 saat süren çalışması sonucu ulaşıma açıldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:43
  1. Elazığ
  2. kar yağışı
  3. Köy yolu
  4. ulaşım

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