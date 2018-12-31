Doğu Anadolu'da kış

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 885 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 237 mahalleye ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamada, karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

- Bitlis

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kentte etkili olan kar nedeniyle 287 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığı belirtti.

Yolların ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü ifade eden Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini söyledi.



Ulaşımın güçlükle sağlandığı Bitlis'te, belediye ve kara yolları ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

- Muş

Muş'ta olumsuz hava koşullarından kaynaklı 265 yerleşim birimine ulaşılamıyor.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ekiplerin çalışmalara başladığını dile getirerek kısa sürede yolların açılacağını bildirdi.



- Hakkari



Hakkari'de de 30 köy ve 66 mezra yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

