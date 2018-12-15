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Doğu Anadolu'da kış

Van'da kar ve tipi nedeniyle 24 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor- Muş'ta kardan kapanan 180 yerleşim biriminin yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı

15 Aralık 2018 Cumartesi 10:26
Doğu Anadolu'da kış

VAN (AA) - Van'da kar ve tipi nedeniyle 24 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde bir süredir aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 24 mahalle ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı, ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Muş'ta kar ve tipiden kapanan 110 köy ve 70 mezra yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, bölgede kar kalınlığının yer yer 3-4 metreye ulaştığını belirtti.

Yentür, 31 iş makinesi ve 50 personel ile çalışarak, tüm yolları ulaşıma açtıklarını aktardı.

Merkeze bağlı Şavaşçılar köyü Özdemirler mezrasında yaşayan Miyeser Özdemir ise bir süredir yoğun kar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını vurgulayarak, "Allah devletimizden razı olsun, gelip yolumuzu açtılar. Birkaç gündür evden hiç çıkamıyorduk. Hayvanlarımız hep içeride. Tüm ekiplerimize teşekkür ederim." dedi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 10:26
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