Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava hakim

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece ile Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak.

Aralıklı yağışın beklendiği bölgedeki illerden Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar, Iğdır çevrelerinde ise karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

Bölgede, Erzurum’un merkez ve güney ilçeleri ile Ağrı il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı ve tipinin etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli ve Erzincan'da 2, Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 5, Ağrı'da 7, Kars'ta 8 ve Ardahan'da 10 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 9, Tunceli ve Erzincan'da 8, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 1, Ardahan'da ise 5 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 40, Erzurum'da 32, Ardahan'da 17, Kars'ta 7, kayak merkezlerinden Ergan'da 195, Palandöken'de 102, Konaklı'da 82 ve Sarıkamış'ta 88 ve Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yer yer pus hadisesinin olabileceğine dikkati çekerek, gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

- 97 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan'da 65, Erzurum'da 30 ve Ağrı'da 2 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ve belediye ekipleri, söz konusu illerde kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.