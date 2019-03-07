0553 313 94 23

Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava hakim

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece ile Ardahan'da ölçüldü.

07 Mart 2019 Perşembe 11:07
Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava hakim

 Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece ile Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak.

Aralıklı yağışın beklendiği bölgedeki illerden Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar, Iğdır çevrelerinde ise karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

Bölgede, Erzurum’un merkez ve güney ilçeleri ile Ağrı il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı ve tipinin etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli ve Erzincan'da 2, Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 5, Ağrı'da 7, Kars'ta 8 ve Ardahan'da 10 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 9, Tunceli ve Erzincan'da 8, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 1, Ardahan'da ise 5 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 40, Erzurum'da 32, Ardahan'da 17, Kars'ta 7, kayak merkezlerinden Ergan'da 195, Palandöken'de 102, Konaklı'da 82 ve Sarıkamış'ta 88 ve Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yer yer pus hadisesinin olabileceğine dikkati çekerek, gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

- 97 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan'da 65, Erzurum'da 30 ve Ağrı'da 2 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ve belediye ekipleri, söz konusu illerde kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:07
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Tunceli
  4. Kars
  5. Erzincan
  6. Ağrı
  7. Erzurum
  8. soğuk hava

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik akımına kapılan aşçı öldü
    1. Elektrik akımına kapılan aşçı öldü
    2. Doruk Sağlık Grubu, kadın sağlığına..
    3. DEAŞ operasyonunda 3 Iraklı adliyeye..
    4. Cammu Keşmir'de bombalı saldırı: 18..
    5. Aliağa’da 8 Mart Dünya Kadınlar..
    6. Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 89...
    7. Kontrol için durdurulan kamyona..
    8. Başkan Kutlu’dan 8 Mart kutlaması
    9. Cenevre’de teknoloji yarışı
    10. Başkan Yaşar ve Mansur Yavaş 117..
    11. Fas'ta Adalet ve İhsan Hareketine..
    12. Belediye Başkanı Fatma Şahin’den 8..
    13. Kaymakam Öztürk’ten ‘Kadınlar Günü’..
    14. Bilal Erdoğan: "Vatan millet..
    15. "İyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz"
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin’e gidiyor
    17. Galatasaray'ın yıldızı Yuto Nagatomo,..
    18. Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat..
    19. Filede Challenge Kupası'nın finalinde..
    20. Engelli öğrencilere, akademisyenlerden..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni