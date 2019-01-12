0553 313 94 23

Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava

Bir süre önce kar yağışının etkili olduğu bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 26 dereceyle Ağrı'da kaydedildi- Soğuk hava yüzünden muslukların donduğu bölgede bazı vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarını branda ya da battaniyelerle örttü- Erzincan ve Tunceli'de kar yağışı ve tipi nedeniyle 61 köy ile ulaşım sağlanamıyor

12 Ocak 2019 Cumartesi 12:30
Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süre önce etkili olan kar yağışı ile soğuk hava ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülen bölge genelinde ayrıca buzlanma, don ile yer yer sis ve pus yaşanması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edilen bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 7, Tunceli'de 9, Erzurum'da 17, Erzincan'da 19, Kars ve Ardahan'da 22, Ağrı'da ise 26 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 6, sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 2, Erzincan'da 5, Kars ve Erzurum'da 7, Ardahan'da 12 ve Ağrı'da 13 derece olması tahmin ediliyor.

Bölgede kar kalınlığı Ağrı'da 33, Erzurum'da 26, Ardahan'da 24, Kars'ta 10, Erzincan'da 9, kayak merkezlerinden Palandöken'de 90, Sarıkamış'ta 88, Ergan'da 60, Konaklı'da 55 ve Yalnızçam'da 38 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölge genelinde buzlanma ve don ile pus ve sis beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

- 61 köy yolu kapalı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süre önce etkili olup, bölgede mikroklima iklimi olan Iğdır kent merkezi dışındaki tüm şehirleri beyaza bürüyen kar ve tipi yüzünden Erzincan'da 34 ve Tunceli'de 27 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bu illerde belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Soğuk hava yüzünden muslukların donduğu bölgede, bazı vatandaşlar soğuktan korumak amacıyla araçlarını branda ya da battaniyelerle örttü.

Buzlanma nedeniyle yayaların ve sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çektiği bölgede, kırağı düşen ağaçlar da güzel görüntüler oluşturdu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 12:30
  1. Doğu Anadolu Bölgesi
  2. Erzurum
  3. kar yağışı
  4. soğuk hava

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kalekim’den ısı yalıtımıyla tüketimi azaltma çağrısı
    1. Kalekim’den ısı yalıtımıyla tüketimi..
    2. Sürat Pateni Federasyon Kupası..
    3. Şener Söğüt AK Parti Körfez belediye..
    4. Belediye reklamını yaptı cezası imama..
    5. İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
    6. Mesleğini duyanlar ürperiyor!
    7. MHP'li aday Erdoğan'dan izin istedi
    8. "Enerji üretimindeki verimlilik..
    9. İzmir'deki işçi eylemi
    10. Malezya’dan İsrailli sporculara yasak
    11. Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava
    12. Kiraya verdiği evin içini görünce şoke..
    13. Kocaeli AK Parti ilçe belediye başkan..
    14. İlkokul öğretmeni, aracında göğsünden..
    15. Gaziantep'te karbonmonoksit..
    16. Otomobil şarampole yuvarlandı! 3 kişi..
    17. Arsal'daki Suriyeli mültecilerin kış..
    18. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
    19. Meteoroloji'den kritik uyarı!
    20. Mustafa Karahasanoğlu Başkent’e..
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm