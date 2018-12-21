THY- Euroleague
0553 313 94 23

Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece ile Kars'ta kaydedildi- Kars ve Ardahan'da aralıklı kar yağışı etkili oluyor

21 Aralık 2018 Cuma 10:07
Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 9, Erzincan'da 4, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 12, Ardahan'da 6, Ağrı'da 5 ve Erzurum'da 3 derece kaydedildi.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Erzincan'da 10, Tunceli ve Iğdır'da 9, Erzurum'da 3, Ağrı'da 2, Kars'ta 1 ve Ardahan'da sıfır derece olacak.

- Kars ve Ardahan'da kar yağışı

Bölgedeki illerden Kars ve Ardahan'da sabah erken saatlerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kent merkezlerinin yanı sıra yükseklerde de etkisini gösteren kar ve soğuk havanın buzlanmaya yol açması, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu.

Vatandaşlar da yağış nedeniyle araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Karayolları ekipleri ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, bölgede özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.





Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 10:07
  1. Ardahan
  2. Erzurum
  3. kar yağışı
  4. Kars
  5. soğuk hava

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylaması
    1. AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylaması
    2. TCMB'den döviz depo ihalesi
    3. ABD Irak'ın Mahmur ilçesinde DEAŞ..
    4. Rıza Zelyut ecdada düşman, FETÖ’ye dost
    5. MKE Ankaragücü, Göztepe'yi Kayseri'de..
    6. CHP'den Suriye açıklaması
    7. ÖSYM'nin sınavlarına katılan aday..
    8. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    9. Türkiye'de 48 şehire 143 yeni otel..
    10. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    11. HSK kararnamesi ile yeni bir mahkeme..
    12. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    13. Mustafa Cengiz, AA'nın "Yılın..
    14. Elektrik aboneleri dikkat! Limit..
    15. Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü..
    16. FETÖ'nün "kripto mahrem yapılanması"na..
    17. Washington, Kore Yarımadasında nükleer..
    18. Kasımpaşa-Beşiktaş maçı saat kaçta ve..
    19. Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    20. Lider Medipol Başakşehir, seneyi..
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Mehmetçik, YPG'li teröristlerin aklını böyle aldı: Gerçek komandolar geldi, bir anda kıyamet koptu!
    Mehmetçik, YPG'li teröristlerin aklını böyle aldı: Gerçek komandolar geldi, bir anda kıyamet koptu!

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?