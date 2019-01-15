0553 313 94 23

Doğu Anadolu'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Bölgede Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı, bazı illerde de hızı saatte 90 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar bekleniyor

15 Ocak 2019 Salı 10:30
Doğu Anadolu'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde kar yağışı ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olması, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'nın ise aralıklı kar yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklenen bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Bölgede rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan genelinde ise saatte 70-90 kilometre kuvvetinde esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 1, Ağrı'da 6, Erzurum'da 7, Iğdır ve Erzincan'da 8, Kars'ta 13, Ardahan'da 17 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 7, Erzurum ve Erzincan'da 2, Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 3, Ardahan'da 2, Kars'ta 1 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 94, Konaklı'da 69, Kars Sarıkamış'ta 81, Erzincan Ergan'da 80 ve Ardahan Yalnızçam'da 37 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede kuvvetli buzlanma, don ve fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:30
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Tunceli
  4. Kars
  5. Erzincan
  6. Ağrı
  7. buzşanma ve don
  8. doğu anadolu
  9. Erzurum
  10. kar yağışı
  11. Kuvvetli fırtına

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İzmir'in kendi hikayesini yazması gerekiyor"
    1. "İzmir'in kendi hikayesini yazması..
    2. TSB Başkanı Çağlar: "Sigorta sektörü..
    3. Tuzla'daki cinayet
    4. Teröristbaşı Netanyahu'dan İran'a tehdit
    5. Gündoğdu Adana Basketbol'a ABD'li pivot
    6. "Tahran'da 21 bin riskli bina var"
    7. 75 bin göçmen yakalandı
    8. Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı..
    9. İstanbul'da terör baskınları! 9 PKK'lı..
    10. İhtiyaç fazlası ürünler şehit..
    11. İstanbul namaz vakitleri | İstanbul..
    12. İzmir namaz vakitleri | İzmir haftalık..
    13. Avrupa borsaları
    14. Edirne'de düzensiz göçe geçit yok
    15. Bakan Albayrak'tan bütçe açıklaması
    16. AYD'den Cumhuriyet Gazetesi'ne kınama!
    17. Tezgâhta fiyat köpüğü var
    18. GRAFİKLİ - "2019 Türkiye Bursları"..
    19. Beşiktaş'ta işlem tamam! İki isim..
    20. Külliye'de "Sıfır Atık" meyvelerini..
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler