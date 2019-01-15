Doğu Anadolu'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde kar yağışı ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olması, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'nın ise aralıklı kar yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklenen bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Bölgede rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan genelinde ise saatte 70-90 kilometre kuvvetinde esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 1, Ağrı'da 6, Erzurum'da 7, Iğdır ve Erzincan'da 8, Kars'ta 13, Ardahan'da 17 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 7, Erzurum ve Erzincan'da 2, Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 3, Ardahan'da 2, Kars'ta 1 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 94, Konaklı'da 69, Kars Sarıkamış'ta 81, Erzincan Ergan'da 80 ve Ardahan Yalnızçam'da 37 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede kuvvetli buzlanma, don ve fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı.