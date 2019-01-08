Doğu Anadolu'da kar yağışı ve çığ uyarısı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar beklendiği, vatandaşların yeni yağışı nedeniyle dik ve eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olacak.

Yağışların akşam saatlerinden sonra Erzurum ve Erzincan'ın güney kesimlerinde etkili olması beklenen bölgede, hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde seyredecek. Bölgede rüzgar ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 2, Erzincan'da 4, Ağrı ve Erzurum'da 6, Ardahan'da 9 ve Kars'ta 12 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Tunceli ve Iğdır'da 4, Erzurum ve Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Kars'ta 3, Ardahan'da ise 4 derece olması öngörülüyor.

Bölgede bir süredir etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı Ardahan'da 28, Ağrı'da 23, Erzurum'da 18, Kars'ta 14, Erzincan'da 6, kayak merkezlerinden Palandöken'de 80, Sarıkamış'ta 73, Ergan'da 52, Konaklı'da 49 ve Yalnızçam'da 32 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgedeki mevcut kar örtüsü üzerine yeni kar yağması beklendiğinden, vatandaşların dik ve eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı tedbirli olmasını istedi.