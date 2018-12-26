Doğu Anadolu'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

ERZURUM (AA) - Ardahan ve Ağrı'da 28 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede, bugün de sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum'da, öğle saatlerinden itibaren ise Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde aralıklı kar yağışı görülecek.

Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin edilen bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 5, Erzurum ve Iğdır'da 0, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Tunceli'de 1, Ağrı ve Kars'ta 2 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının ise Iğdır'da 7, Erzincan ve Tunceli'de 4, Ağrı'da 2, Ardahan, Kars ve Erzurum'da 1 derece olması öngörülüyor.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlıkları Erzurum merkezde 8, Palandöken Kayak Merkezi'nde 58, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 51, Ergan Kayak Merkezi'nde 40 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don, yer yer sis ve pus ile Erzincan'da kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

- Ardahan

Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan esinti, kar yağışını tipiye dönüştürdü.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, yükseklerde kar ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

Özellikle tırların zincirsiz geçişine izin verilmeyen Ardahan-Şavşat, Ardahan-Posof ile Çıldır-Aktaş yollarında kar ve tipinin yanı sıra buzlanma da etkili oluyor.

İl geneli ulaşımın sağlanmadığı 7 köy yolunda da il özel idaresi ekipleri çalışma başlattı.

- Ağrı

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 21 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle il genelinde 21 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtilerek ekiplerin söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise kara yollarında tuzlama ve temizleme çalışmasının sürdürüldüğü kaydedildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle AnadoluJet'in sabah ve akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı ile Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı arasında yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.