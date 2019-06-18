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Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

18 Haziran 2019 Salı 08:59
Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum’un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan çevreleri, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceği tahmin ediliyor.


Sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneybatı ve kuzeydoğudan hafif ara sıra orta kuvvette esecek.


Bölgede en düşü hava sıcaklığı Erzincan’da 15, Tunceli’de 13, Erzurum’da 10, Kars’ta 8, Ardahan’da 9, Ağrı’da 10 ve Iğdır’da 17 derece olarak ölçüldü.


Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklık değerleri ise; Erzincan’da 30, Iğdır’da 34, Tunceli’de 28, Erzurum’da 25, Kars’ta 26, Ağrı’da 27, Ardahan’da 23 derece.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 08:59
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