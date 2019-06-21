Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak etkili olacak
Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor21 Haziran 2019 Cuma 09:41
ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde, gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.
Bölgede öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 7, Erzurum'da 9, Ağrı'da 10, Tunceli'de 14, Erzincan'da 15 ve Iğdır'da 17 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Iğdır'da 32, Tunceli'de 31, Erzincan'da 29, Ağrı'da 27, Erzurum'da 25, Kars'ta 24 ve Ardahan'da 23 derece olması tahmin ediliyor.
YORUM YAZ