Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak etkili olacak

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde, gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.



Bölgede öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 7, Erzurum'da 9, Ağrı'da 10, Tunceli'de 14, Erzincan'da 15 ve Iğdır'da 17 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Iğdır'da 32, Tunceli'de 31, Erzincan'da 29, Ağrı'da 27, Erzurum'da 25, Kars'ta 24 ve Ardahan'da 23 derece olması tahmin ediliyor.