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Doğu Anadolu'da ekiplerin baharda kar mesaisi

Ardahan'da belediye görevlileri, bellerine bağladıkları halatla çatılardaki kar kütlelerini temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor

14 Mart 2019 Perşembe 12:15
Doğu Anadolu'da ekiplerin baharda kar mesaisi

ARDAHAN/KARS (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde bahar mevsiminin gelmesiyle çatılarda erimeye başlayan kar kütleleri, insanlar, hayvanlar ve araçlara zarar vermemesi için belediye ekipleri ve vatandaşlarca temizleniyor.

Kışın en sert geçtiği kentlerin başında gelen Ardahan'da, kış boyunca etkili olan kar sebebiyle cadde, sokak ve kaldırımların yanı sıra çatılarda biriken kar kütlelerinin temizlenmesi için belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Belediye görevlileri, düşmemek için beline bağladıkları halatla çatılardaki kar kütlelerini temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Görevliler, çalışma sırasında zaman zaman zor anlar da yaşıyor.

Araç ve gereçlerin yanı sıra küreklerle de kar temizliği yapan ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.

Çatılardaki kar kütlelerini insanlar, hayvanlar ve araçlara zarar vermemesi için temizleyen görevliler, cadde ve sokaklarda biriken kar kütlelerini de iş makineleri ile temizleyip kamyonlar ile kentin dışına taşıyor.

- Kars

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de kar ve buz temizliği aralıksız devam ediyor.

Yaklaşık 5 ay süreyle kar altında olan ilçedeki binaların çatılarında oluşan buz ve kar kütleleri, Sarıkamış Belediyesine ait itfaiye ekiplerince temizleniyor.

İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda yaya ve araç trafiğini güvenli şekilde yürütmek için yollarda, kaldırımlarda oluşan buz kütleleri greyder ve kepçelerle kazınarak kamyonlara yüklenip, ilçe dışına çıkarılıyor.

Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karları temizledi.

Belediye ekiplerinin kar ve buz temizliği sürerken, aç kalan tilkinin bir evin bahçesine bırakılan ekmek parçalarını yemesi de dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:15
  1. Ardahan
  2. Ardahan'da martta kar mesaisi
  3. karla mücadele
  4. Kars

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