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Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı

Erzurum, Tunceli, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır ve Erzincan için buzlanma ile çığ uyarısı yapıldı.

19 Mart 2019 Salı 10:08
Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Ağrı'da karla karışık yağmur, Iğdır'da yağmur bekleniyor.

Bölgede sabah ile gece saatlerinde Erzurum, Tunceli, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır ve Erzincan'da sis, pus ile buzlanma ve don olayı görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 2, Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 13, Kars ve Ardahan'da 11 ve Erzurum'da 10 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının, Erzincan'da 12, Iğdır'da 10, Kars'ta 5, Erzurum ve Ardahan'da 3, Ağrı'da 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 20, Erzurum'da 6 ve Kars'ta 1 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzincan Ergan'da 180, Palandöken'de 120, Konaklı'da 92, Kars Sarıkamış'ta 79, Yalnızçam'da 10 santimetre kaydedildi.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara, dik ve eğimli yerlerde ise çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:08
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Tunceli
  4. Kars
  5. Erzurum
  6. Erzincan
  7. Ağrı
  8. doğu anadolu
  9. Hava durumu

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