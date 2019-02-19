Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 10, Muş ve Hakkari'de 7, Van'da 2 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van ve Hakkari'de 2, Muş'ta sıfır, Bitlis'te sıfırın altında 1 derece olacak.

Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeybatı, zamanla kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

