Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde havanın kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülecek.



Bölgede gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Van'da 3, Bitlis'te 8, Muş'ta 5, Hakkari'de 3 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise Van'da 6, Bitlis'te 4, Hakkari ve Muş'ta 1 derece olacak.



Van Gölü'nde hava parçalı çok bulutlu olacak, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek.



Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



