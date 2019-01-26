0553 313 94 23

Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı

26 Ocak 2019 Cumartesi 09:40
Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde havanın kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülecek.

Bölgede gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Van'da 3, Bitlis'te 8, Muş'ta 5, Hakkari'de 3 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise Van'da 6, Bitlis'te 4, Hakkari ve Muş'ta 1 derece olacak.

Van Gölü'nde hava parçalı çok bulutlu olacak, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 09:40
  1. Bitlis
  2. buzlanma
  3. çığ
  4. Hakkari
  5. Meteoroloji
  6. Muş
  7. van

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diagne'den gece yarısı taraftarları heyecanlandıran paylaşım
    1. Diagne'den gece yarısı taraftarları..
    2. AK Parti Nizip ilçe belediye başkan..
    3. İGDAŞ’tan online hizmet
    4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önce..
    5. Ferrari 488 Pista Türkiye'de
    6. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    7. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    8. İki kişinin ölümüyle ilgili aranan..
    9. Aranan PKK'lı terörist enselendi
    10. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hiç..
    11. Süleyman Soylu'dan seçim güvenliği..
    12. FB’deki dip dalgası her yere..
    13. Dolarizasyona karşı 'altın'
    14. AK Partili belediye başkan adayına..
    15. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Son..
    16. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    17. İnşaatta olumlu sinyal
    18. İran’da 2 güvenlik görevlisi öldürüldü
    19. Hentbolda dünyanın en büyüğü belli..
    20. Ekonomide ibreler yukarı döndü
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Maduro'nun üzerine leş kargası gibi üşüştüler!
    Maduro'nun üzerine leş kargası gibi üşüştüler!