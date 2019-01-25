0553 313 94 23

Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısı yaptı

25 Ocak 2019 Cuma 10:10
Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı geçecek.

Bölgede gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Van'da 1, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 2, Muş'ta 5 ve Hakkari'de 6 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı Van'da 6, Bitlis ve Muş'ta 1, Hakkari'de sıfır derece olacak.

Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı geçecek.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 10:10
  1. Bitlis
  2. buzlanma
  3. çığ
  4. Hakkari
  5. Hava durumu
  6. Muş
  7. van

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karmod, Nijerya'da UNDP için ofis binaları kurdu
    1. Karmod, Nijerya'da UNDP için ofis..
    2. 'Anadolu'nun Alkatrazı' 300 bin..
    3. Doğu Anadolu'da kış
    4. Bunu beklemiyordu! Tacizci neye..
    5. CHP'de istifa
    6. İstanbul’da garip olay! Görüntüyü..
    7. TİKA Kafkas İslam Ordusunun hatırasını..
    8. 'Trakya'nın incisi Dupnisa'..
    9. Rahim bölgesinden bebek büyüklüğünde..
    10. Açlık grevi yapan HDP'li Leyla Güven..
    11. 'Senfoni ile Saz Eserleri' CRR'de..
    12. Polis koleji sınavı soruşturmasında 12..
    13. 'Sahibinin Sesi' oyununun galası yapıldı
    14. SPK'dan tebliğ değişikliği
    15. 'Reng-i Hakkari' Konya'da sahne aldı
    16. 'Çölde Av' tablosu Resim Müzesi'ne..
    17. Renault ve Dacia'dan Kış Servis..
    18. Rusya ile ticarette hedef 100 milyar $
    19. O tutuklu avukatlardan birisi de..
    20. Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”