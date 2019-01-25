Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı
Meteoroloji, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısı yaptı25 Ocak 2019 Cuma 10:10
VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı geçecek.
Bölgede gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Van'da 1, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 2, Muş'ta 5 ve Hakkari'de 6 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı Van'da 6, Bitlis ve Muş'ta 1, Hakkari'de sıfır derece olacak.
Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı geçecek.
Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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