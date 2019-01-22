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Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısı yaptı

22 Ocak 2019 Salı 09:52
Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklenen bölgede, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Van'da 6, Muş'ta 8, Hakkari'de 10 ve Bitlis'te 13 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıkları Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Bitlis ve Hakkari'de 3, Muş'ta 4 derece olacak.

Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 09:52
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