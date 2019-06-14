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Doğu Anadolu'da 6 ilde sağanak etkili olacak

14 Haziran 2019 Cuma 10:42
Doğu Anadolu'da 6 ilde sağanak etkili olacak

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu olması beklenen bölgede Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 6, Ardahan'da 7, Ağrı'da, Erzurum'da 10, Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Iğdır'da 31, Erzincan'da 30, Ağrı'da 26, Erzurum'da 25, Ardahan'da 22, Kars'ta 21 derece olması öngörülüyor.

Bölgede rüzgar ise doğu ve kuzeydoğu yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:42
  1. Doğu Anadolu'da 6 ilde sağanak bekleniyor
  2. Hava durumu
  3. Meteoroloji

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