Doğu Anadolu'da 6 ilde ekiplerin yoğun kar mesaisi

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde, kar yağışı ve tipi nedeniyle 6 ilde dün ulaşıma kapanan 1500 köy ve mahalle yolundan 844'ünü açan ekiplerin, halen kapalı olan 656 yolu açmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bölgede bir süre önce etkili olan kar yağışı ve tipi; Erzurum, Ağrı, Erzincan, Tunceli, Iğdır, Kars ve Ardahan'da hayatı olumsuz etkiledi.



Kar yağışı ve tipi sonucu Erzurum'da 373 mahalle yolu ulaşıma kapandı.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının 48 santimetre olduğu kent merkezinde, yol ve kaldırımları temizlemek için iş makineleri desteğinde çalışma yürütüyor.

Ekipler, kapanan mahalle yollarını açmak için de çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

- Erzincan

Erzincan'da iki gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle 82 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre il merkezinde 2, ilçelerden Çayırlı'da 20, İliç'de 2, Kemah'da 5, Kemaliye'de 4, Otlukbeli'de 6, Refahiye'de 20, Tercan'da 20 ve Üzümlü'de 3 olmak üzere toplam 82 köy yolunda ulaşım yapılamıyor.



Kentte söz konusu kuruma bağlı 12 ekibin 8 greyder, 3 bıçaklı kamyon, 4 kepçe ve kar makineleri ile çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

- Kars

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu kentin ilçelerinden Akyaka'daki 3, Arpaçay'daki 11, Digor'daki 9, Kağızman'daki 5, Sarıkamış'taki 9, Susuz'daki 3 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

- Ağrı

Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı sonrası 94 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Yolları en kısa sürede açabilmek için tam donanımlı 78 iş makinesi, 91 personel ve 8 adet mobil ekibin çalıştığı kaydedildi.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise ekiplerin yollarda kar temizleme, tuzlama ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

İl merkezinde de Ağrı Belediyesi ekiplerinin dün başlattığı karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

- Tunceli

Tunceli'de ise kent merkezinde 8, ilçelerden Nazımiye'de 2, Hozat'ta 7, Çemişgezek'te 2, Mazgirt'te 18, Pülümür'de 8 olmak üzere 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 7 ekip, köy yollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

- Iğdır

Iğdır'da da 22 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Yolların ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Dün itibariyle 1500 köy ve mahalle yolunun ulaşıma kapandığı, söz konusu 6 ilde, bu süreçte 844 köy ve mahalle yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi.