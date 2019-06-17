0553 313 94 23

Doğu Anadolu’da 5 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı’da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:21
Doğu Anadolu’da 5 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı’da gök gürültülü sağanak etkili olacak.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.


Kars ve Ardahan çevreleri sabah saatlerinden itibaren; Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Kars çevreleri öğle saatlerinden sonra akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.


Bölgede rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Gece en düşük hava sıcaklığı Kars’ta 9, Ardahan’da 9, Ağrı’da 11, Erzurum’da 10, Erzincan’da 16, Iğdır’da 18 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır’da 33, Erzincan’da 32, Ağrı’da 28, Erzurum’da 27, Kars 27 ve Ardahan’da 26 derece olması öngörülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) İstanbul’da yol kapatıp “drift” yapan maganda kamerada
    1. (Özel) İstanbul’da yol kapatıp “drift”..
    2. İklimlendirmede ’doğru hava’
    3. Brent petrolün varili 62,29 dolar
    4. Kayseri’de 12 kişiye uyuşturucudan..
    5. Et yeme alışkanlığını değiştirmek ömrü..
    6. Alçak saldırıya lânet yağmaya devam..
    7. Burhaniye’de çıkan yangında bir ev kül..
    8. Doğu Anadolu’da 5 il için sağanak..
    9. Kalın bağırsağının yüzde 70'inin göğüs..
    10. Yeni askerlik yasası Meclis’ten geçti..
    11. Kurtlar, 42 keçiyi telef etti
    12. ABD’de büyük senaryolar konuşuluyor!..
    13. Büyük skandal! Netanyahu açtı, Trump..
    14. Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    15. Mehmet Nuri Ersoy: Dünyada mavi bayrak..
    16. Kaymakam Deniz Pişkin, "Tosya’da YKS..
    17. (Özel) Kızıla bürünen gökyüzüyle..
    18. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Birliğinin..
    19. Bulgaristan 63 tarihi eseri Türkiye'ye..
    20. Serbest piyasada döviz fiyatları
    21. Bayram tatilinde milli park..
    22. Burhaniye’de kadınların eserleri ilgi..
    23. Küresel piyasalar merkez bankalarına..
    24. Zihinsel engelli öğrenciden resim..
    25. Başkan Arı, altyapı çalışmalarını..
    26. DSİ ile Nevşehir Belediyesi arasında..
    27. Güneş yanıkları için doğal yöntemler
    28. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı,..
    29. Husumetlisinin çocuğu diye başka bir..
    30. Japonya’da bıçakla polise saldıran..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz
    Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    ANKASAM Danışmanı Dr. Emre Ozan: Türkiye'yi zorlu bir diplomasi mücadelesi bekliyor
    ANKASAM Danışmanı Dr. Emre Ozan: Türkiye'yi zorlu bir diplomasi mücadelesi bekliyor
    Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi
    Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi