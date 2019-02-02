0553 313 94 23

Doğu Anadolu'da 477 köy ve mahalle yolu kapalı

Erzurum'da 52, Tunceli'de 38 ve Ağrı'da 387 köy yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

02 Şubat 2019 Cumartesi 12:49
Doğu Anadolu'da 477 köy ve mahalle yolu kapalı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 477 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma yüzünden özellikle kent merkezlerine uzak noktalarda bulunan mahalle ve köylerde yaşam olumsuz etkiledi.

Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kent genelinde dün gece başlayıp, sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 387 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı olan köy ve mezralarda yol açma çalışması başlattığı belirtilen açıklamada, il merkezi ve ilçelerde gün boyunca tüm yolların açılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Ağrı Belediyesi ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlatıldı. Ekipler karla kaplı cadde ve sokakları iş makineleri ile temizleyerek sürücü ve vatandaşlara rahat nefes aldırıyor.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından kırağı tutan ağaçlar güneşin yüzünü göstermesiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kışın en soğuk ve çetin geçen illerden Ağrı'da kar yağışı ulaşımda da aksamalara yol açtı. Bazı tır sürücüleri çevre yolundaki bir akaryakıt istasyonunda mola vererek, ekiplerin temizlik çalışması yürüttüğü yollardaki ulaşımın normale dönmesini bekledi.

- Erzurum

"Kara kış"ın etkisini sürdürdüğü bir diğer il olan Erzurum'da da dünden itibaren etkili olan ve gece şiddetini artıran kar yağışı sonrası 52 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluşan kentte süs havuzları da buz tuttu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 24 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Ardahan

Ardahan ise gece saatlerinde kent merkezinin yanı sıra Göle ilçesine kar yağdı.

Binaların ve araçların beyaz örtüyle kaplandığı Göle'de kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentin yüksek kesimlerindeki yollarda ise olumsuz hava koşulları dolayısıyla yaşanan buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.

Karayolları 183. Şube Şefliği özellikle yüksek kesimlerdeki buzlanmadan dolayı sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

- Kars

Türkiye'deki en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı ile soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ilçede, bina çatılarında 4 metreye varan buz sarkıtları oluştu. Çatılarda biriken kar kütleleri nedeniyle vatandaşlar kar temizliğine başladı.

Karayolları ekipleri 2 bin 350 rakımlı Aşıt Tepesi mevkisinde kar yığınları nedeniyle daralan yollarda genişletme çalışması yaptı.

Bu arada kentte çöpe atılan poşette yiyecek arayan bir yavru köpeğin kargalarla yaptığı mücadele kameralara yansıdı.

- Tunceli

Tunceli'de de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde aralıklarla etkili olmaya devam eden kar yağışı sebebiyle il merkezine bağlı 7, ilçelerden Pülümür'de 7, Pertek'te 5, Ovacık'ta 7, Nazımiye'de 5 ve Hozat'ta 7 olmak üzere 38 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Tunceli İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 6 ekip, köy yollarında karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 12:49
  1. Kars
  2. Ağrı
  3. Ardahan
  4. Erzurum
  5. Kapalı yol
  6. kar yağışı
  7. Tunceli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi telefonla arayarak futbolda 2019 Asya Kupası'nda şampiyon olmalarından dolayı tebrik etti.
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al..
    2. Erdoğan Şeyh Temim ile görüştü
    3. Diyanet 2019 personel alım başvuruları..
    4. Karamollaoğlu: İttifaka gerek yok
    5. ABD ve Rusya çekildi! Çin'den açıklama..
    6. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    7. Hama katliamı unutulmadı!
    8. Sanık avukatı mahkemeye 2 metrelik..
    9. Golcü oyuncu Galatasaray'dan..
    10. Rusya INF anlaşmasını askıya alıyor
    11. Hatay'da şiddetli yağış
    12. NATO Makedonya'nın üyeliğinin son..
    13. Doğu Anadolu'da 477 köy ve mahalle..
    14. Kılıçdaroğlu'ndan Aydın Denktaş mesajı
    15. M. Kemal’i sevmek bu kadar ucuz mu?
    16. Otomobil bisikletliye çarptı! Hayatını..
    17. Master yüzücülerden 12 Türkiye rekoru
    18. "Muhabbet bağının bülbülü: Hafız..
    19. Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 ilde kar..
    20. TSSF'den e-Devlet hizmeti
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi