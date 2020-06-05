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Aktüel

Doğu Anadolu’da 4 ilde sağanak bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde 4 ilde sağanak yağış bekleniliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 09:32:49 -
Doğu Anadolu’da 4 ilde sağanak bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde 4 ilde sağanak yağış bekleniliyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölge illerinde gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ağrı’da 6, Kars’ta 4, Iğdır’da 15, Erzincan’da 11, Ardahan’da 5 derece.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise Erzincan’da 26, Iğdır’da 30, Erzurum’da 19, Kars’ta 20, Ağrı’da 22 ve Ardahan’da 18 derece olması öngörülüyor.

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