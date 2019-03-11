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Doğu Anadolu Kariyer Fuarında UCİM standına büyük ilgi

İzmir’in Menderes İlçesinde bir köy okulunda öğretmenlik yaparken okul müdürünün 6 öğrenciye cinsel istismar yaptığını ortaya çıkaran ve bunun mücadelesini veren, bu mücadelesi ile dünyada yalnızca 12 kadına verilen “Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü” nün sahibi Saadet Özkan Efe’nin genel başkan olduğu Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği UCİM, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda yer aldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:15
Doğu Anadolu Kariyer Fuarında UCİM standına büyük ilgi

İzmir’in Menderes İlçesinde bir köy okulunda öğretmenlik yaparken okul müdürünün 6 öğrenciye cinsel istismar yaptığını ortaya çıkaran ve bunun mücadelesini veren, bu mücadelesi ile dünyada yalnızca 12 kadına verilen “Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü” nün sahibi Saadet Özkan Efe’nin genel başkan olduğu Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği UCİM, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda yer aldı.


UCİM Erzurumİl sorumlusu Av.Ayşegül Aydoğan, koordinatörler ve gönüllü UCİM üyeleri; vatandaşlara UCİM hakkında bilgi vererek, hem Erzurum içindeki hem deülke genelindeki faaliyetlerden bahsettiler.


Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenligil, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özkan, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz gibi önemli isimlerin de ziyaret ettiği UCİM standı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.


İl sorumlusu Aydoğan, “ Genel Başkanlığını Saadet öğretmen olarak bilinen Saadet Özkan Efe’nin, Başkan Yardımcılığını ise Yücel Ceylan’ın yaptığı Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği ülke genelinde çocuk istismarı konusunda farkındalık oluşturmak için büyük adımlar atan bir sivil toplum kuruşudur.Ülke genelinde 20.000’i aşkın üyesi olan UCİM çatısı altındaki mücadelemize, Erzurum’da 10 kişi olarak başladık. Şu an ise700’ü aşkın yeni üye kaydı aldık. Bu çok sevindirici bir rakam. Fuar’da en çok ilgi gören stantlardan biri olmamız, artık vatandaşlarımızın çocuk istismarı konusunda ne kadar hassas ve bilinçli olduğunu gözler önüne sermekte. Yeni üyelerimiz arasında öğrenciler kadar, akademisyenler, ev hanımları, işçiler, sağlık çalışanları, serbest meslek sahipleri, psikologlar, avukatlar gibi çeşitli meslek grupları yer almakta. Her kesimden her meslek grubundan insanlara ulaşmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çocuk istismarı maalesef ki ülkemizin en büyük sorunlarından birisi. Çocuklar vatanımızdır diye çıktığımız yolda istismar olayları son bulana dek mücadelemize hem Erzurum’da hem de ülke genelinde devam edeceğiz.” diyerek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı sayesinde Mardin, Ağrı, Hakkari, Malatya, Diyarbakır, Iğdır, Erzincan ve Tunceli gibi illerimizden gelen fuar ziyaretçilerinden de pek çok yeni üye kaydı aldıklarını; bu illerde de UCİM çatısı altında çocuk istismarı konusunda mücadele edecek arkadaşlara ulaşmış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:15
  1. doğa

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