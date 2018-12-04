THY- Euroleague
0553 313 94 23

Doğu Anadolu için kar yağışı, sis ve buzlanma uyarısı

Bölge genelinde aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

04 Aralık 2018 Salı 10:02
Doğu Anadolu için kar yağışı, sis ve buzlanma uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum'un güney kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinin aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu ve zamanla kar yağışlı olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı etkili olacak, yer yer sis ve pus görülecek.

Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönünden hafif kuvvette esmesi beklenen bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 3, Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Kars ve Ağrı'da 5, Erzurum'da 3 ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli ve Iğdır'da 11, Erzincan'da 10, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 6, Erzurum'da 5 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum'daki Palandöken'de 33 santimetre, Konaklı'da 15, Kars'taki Sarıkamış'ta 22 ve Ardahan'daki Ergan'da 10 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:02
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Tunceli
  4. Kars
  5. Erzurum
  6. Erzincan
  7. Ağrı
  8. doğu anadolu
  9. kar
  10. yağış

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki şeytan görüştü!
    1. İki şeytan görüştü!
    2. Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir..
    3. İstanbul'da başlatıldı! 96 kişiye..
    4. Körfez Belediyesi'nde silahlı saldırı..
    5. Trafikteki taşıt sayısı yaklaşık 600..
    6. TCMB'den döviz depo ihalesi
    7. Renault Trucks’tan ‘Sıfıra Sıfır’..
    8. Enflasyon eksilen moralleri düzeltti
    9. İYİ Parti'de adaylar belli oldu
    10. İstanbul Anadolu Cumhuriyet..
    11. İşgalci İsrail 1 Filistinliyi şehit etti
    12. Meksika, kayıp öğrenciler için..
    13. FETÖ şüphelisi askerlere Digitürk ve..
    14. Binali Yıldırım'dan İstanbul açıklaması!
    15. ‘Topyekün Mücadele’ sonuç verdi!..
    16. Ekrem İmamoğlu kimdir nerelidir kaç..
    17. Fransa'da eylemlerin çıkmasına neden..
    18. Vekiller çözüm istedi, AK Parti..
    19. 16 muvazzaf asker tutuklandı
    20. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı..
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!