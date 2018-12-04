Doğu Anadolu için kar yağışı, sis ve buzlanma uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum'un güney kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinin aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu ve zamanla kar yağışlı olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı etkili olacak, yer yer sis ve pus görülecek.

Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönünden hafif kuvvette esmesi beklenen bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 3, Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Kars ve Ağrı'da 5, Erzurum'da 3 ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli ve Iğdır'da 11, Erzincan'da 10, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 6, Erzurum'da 5 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum'daki Palandöken'de 33 santimetre, Konaklı'da 15, Kars'taki Sarıkamış'ta 22 ve Ardahan'daki Ergan'da 10 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.