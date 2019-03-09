Doğu Anadolu buz kesti

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 20 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında Iğdır'da 1, Erzincan'da 3, Erzurum'da 12, Ağrı'da 13, Ardahan'da 16, Kars'ta 20 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 12, Erzincan'da 11, Kars'ta 6, Ardahan'da 5, Ağrı ve Erzurum'da 4 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Erzurum ve Ağrı'da 36, Ardahan'da 13, Kars'ta 6, kayak merkezlerinden ise Ergan'da 190, Palandöken'de 122, Sarıkamış'ta 87 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklar ve bölge genelinde eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.