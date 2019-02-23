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Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava

Erzincan, Erzurum ve Ağrı'da kar yağışı beklenen bölgedeki gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceyle Kars'ta kaydedildi- Soğuk hava sebebiyle Kars ve Ardahan'da binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, bazı cadde ve sokaklar buzla kaplandı

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:12
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava

ERZURUM (AA) - Dondurucu soğukların etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan ve Kars'ta kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan’ın doğu kesimleri ile Erzurum ve Ağrı’nın batı ve güney kesimleri akşam saatlerine kadar aralıklı ve hafif kar yağışlı geçecek.

Bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 1, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 2, Erzurum'da 8, Ağrı'da 9, Ardahan'da 10, Kars'ta 13 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 12, Erzincan'da 9, Erzurum'da 1, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 1, Kars'ta 2, Ağrı'da 3 derece olması öngörülüyor.

Bölgedeki kar yağışı dolayısıyla kar kalınlıkları Ağrı'da 30, Erzurum'da 18, Ardahan'da 12, Kars'ta 4, kayak merkezlerinden Ergan'da 195, Sarıkamış'ta 85, Palandöken'de 84 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, bölgede buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklar ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

- Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı.

Belediye ekiplerinin yol ve kaldırımlardaki karları temizlediği ilçede vatandaşlar evlerinin çatılarındaki karları, esnaf da dükkanlarının önündeki buzları temizledi.

İlçedeki esnaf Zekeriya Kaya, son günlerde aşırı soğuk olduğunu belirterek, "İnsanlar rahat yürüsün diye dükkanlarımızın önünü temizliyoruz. Belediye ekipleri tuzlama çalışmaları da yapıyor, kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) görevlileri de kar küreme makinesiyle Sarıkamış-Kars demir yolu hattında kar temizliği yaptı.

Hayvanların da yaşamını olumsuz etkileyen soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken domuz sürüsünün de karlı arazilerle kaplı Karakurt mevkisinde yiyecek aradığı gözlendi.

- Ardahan

Ardahan'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

Sisin etkili olduğu kentte, soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu. Çatılarda buz sarkıtları oluşan kentin cadde ve kaldırımlarında da buz kütleleri meydana geldi.

Kentte belediye ekiplerince buz temizleme çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:12
  1. Ağrı
  2. Ardahan
  3. Doğu'da soğuk hava
  4. Erzincan
  5. Erzurum
  6. kar yağışı
  7. Kars

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