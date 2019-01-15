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Doğu Akdeniz'deki bilimsel araştırma faaliyetleri

Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca sağlanan refakat görevi kapsamında TCG Barbaros Fırkateyni'nin halen bölgede bulunduğu bildirildi

15 Ocak 2019 Salı 15:20
Doğu Akdeniz'deki bilimsel araştırma faaliyetleri

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca, TCG Barbaros Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'de bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine refakat görevinin sürdüğü bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında bilimsel araştırma faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Açıklamada, sismik araştırma gemisine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sağlanan refakat görevi kapsamında TCG Barbaros Fırkateyni'nin de halen bölgede bulunduğu kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:20
  1. Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi
  2. Mili Savunma Bakanlığı
  3. TCG Barbaros

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