"Doğu Akdeniz'de yasa dışı faaliyet arayan Kıbrıslı Rumlara baksın"

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetlere son vermesine yönelik açıklaması hakkında, Doğu Akdeniz'de yasa dışı faaliyet arayanların Kıbrıslı Rumların faaliyetlerine bakması gerektiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Özersay, Bakanlar Kurulu devam ederken basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Özersay, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Güney Kıbrıs'ı ziyaretinde Türkiye ve KKTC hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.

Başbakan Miçotakis'in müzakerelerin başlayabilmesi için Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de devam ettiği faaliyetlere son vermesi ve kapalı Maraş'la ilgili atılması düşünülen adımlardan vazgeçilmesi şartını gündeme getirdiğini hatırlatan Özersay, "Eğer Yunanistan Başbakanı Doğu Akdeniz bölgesinde yasa dışı bir faaliyet veya eylem arıyorsa, öncelikle Kıbrıslı Rumlar tarafından Kıbrıslı Türklerin haklarını gasbederek ve tek yanlı yapılan faaliyetlere baksın lütfen. Orada yasa dışı faaliyetin ne olduğunu kendisi görecektir." dedi.

Özersay, Yunanistan'ın kapalı Maraş konusunda, geçen süre zarfında eğer önlerine gelen kapsamlı çözüm önerileri fırsatını değerlendirmiş ya da o dönemde Kıbrıs Rum liderliğine gerekli telkinlerde bulunmuş olsaydı, bugün kapalı Maraş diye bir meselenin olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

- "Kıbrıslı Rumlar kapalı Maraş konusunda bir paydaştırlar"

Bakan Özersay, şöyle devam etti:

"Geçmiş yıllarda Güven Yaratıcı Önlemler ile ilgili kapalı Maraş bağlamında gerekli esnekliği gösterselerdi bugün kapalı Maraş’la ilgili bir sorun kalmayacaktı. Belki de Kıbrıs’ın geleceğiyle ilgili son derece olumlu ve güzel bir örnekle karşı karşıya kalacaktık. Bunların hiçbirini yapmazken, bugün kapalı Maraş'la ilgili herhangi bir biçimde söz söyleme hakkını kendilerinde bulmamaları gerektiğini düşünüyorum. Evet, oranın eski sahipleri olan Kıbrıslı Rumlar kapalı Maraş konusunda bir paydaştırlar ama bu şartlarda ve gelinen konjonktürde ne Kıbrıs Rum liderliği ne de Yunanistan yetkilileri ne paydaştırlar ne de bizim için bu bağlamda muhataptırlar."



Özersay, Miçotakis'in, "Yunanistan dış politikasının en önemli stratejik hedefinin Kıbrıs’ta bulunan 'sözde' Türk askeri işgalinin sonlandırılmasıdır." şeklindeki ifadelerini çağ dışı ve arkaik düşünceler olarak tanımladı.



Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığının Yunan darbesi ve bir anayasanın ihlalinden kaynaklandığını hatırlatan Özersay, Türk askerinin bir işgale son vermek için yapılmış bir askeri müdahale sonucu Ada'da olduğunu belirterek, Miçotakis'e bunu unutturma çabasına girişmemesi tavsiyesinde bulundu.

Özersay, Bakanlar Kurulunda alınan güncel konulardaki kararlara ilişkin de açıklamalarda bulundu.



